В зоопарке появился новый обитатель: и он занесен в Международную Красную книгу

Лемур красный вари — наиболее крупный представитель семейства, которые обитают в основном на северо-восточном побережье острова Мадагаскар. Эта разновидность лемуров занесена в Международную Красную книгу. Ранее мы рассказывали о том, что более 270 животных из Пермского зоопарка занесены в Международную Красную книгу.

Киселю шесть лет. Зоологи зоопарка рассказали, что характер у лемура дружелюбный: он любит массаж, внимание и игры, а на обед предпочитает нектарины и киви.

