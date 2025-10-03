В зоопарке появился новый обитатель: и он занесен в Международную Красную книгу

В Пермском зоопарке появился новый обитатель — это лемур вари по кличке Кисель. Сейчас он адаптируется на новом месте, в павильоне «Тропический рай и страна обезьян».
Лемур красный вари — наиболее крупный представитель семейства, которые обитают в основном на северо-восточном побережье острова Мадагаскар. Эта разновидность лемуров занесена в Международную Красную книгу. Ранее мы рассказывали о том, что более 270 животных из Пермского зоопарка занесены в Международную Красную книгу.
Киселю шесть лет. Зоологи зоопарка рассказали, что характер у лемура дружелюбный: он любит массаж, внимание и игры, а на обед предпочитает нектарины и киви.
