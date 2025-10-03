Метеорологи рассказали, что после выходных в Пермский край придет потепление

Погоду в Пермском крае в выходные, 4 и 5 октября, будет определять антициклон. Возможно, он останется до конца первой декады октября или дольше. Южные ветры принесут более теплый воздух, но потепление больше всего будет заметно в южных и западных районах Европейской России. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в Пермском крае сохранится температура воздуха, близкая к климатической норме.
дневная температура воздуха вплоть до понедельника, 6 октября, ожидается на уровне +7…+12°С. На юге будет на 2-5°С теплее, чем на севере, а в Перми в пределах +9…+11°С. В понедельник и вторник возможно потепление до +14°С.
Дневной прогрев в выходные будет зависеть об облачности, если прояснений не будет, столбик термометра не поднимется выше +10°С. В субботу, 4 октября, ожидается переменная облачность, местами будет ясно, а воскресенье, 5 октября, будет облачным.
На большей части Пермского края в ночь на субботу вероятны заморозки. В Перми ожидается 0…-2°С, по краю до -4°С. В последующие ночи из-за облачности ожидается 0…+5°С.
