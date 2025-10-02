Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Для сквера за Театром-Театром выбирают название: в списке шесть вариантов

После благоустройства открылся сквер в 64-м квартале эспланады в Перми. Теперь для него выбирают название: голосование на сайте «Управляем вместе» продлится до 22 октября.

Пермякам предлагают проголосовать за один из шести вариантов названий для нового сквера:

  • Вишневый сад
  • Сквер Покровский
  • Сквер им. И.Т. Бобылева
  • Сквер им. С.Б. Ноговицына
  • Сквер Пирамида
  • Сквер зрителей

В городском пространстве за зданием Театра-Театра обустроили новые пешеходные дорожки, обновили асфальтобетонное и плиточное покрытие, заменили освещение и установили малые архитектурные формы. В сквере появилась сцена, а также парклеты, столы, скамейки и навесы, украшенные гирляндами.

