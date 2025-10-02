Для сквера за Театром-Театром выбирают название: в списке шесть вариантов

Пермякам предлагают проголосовать за один из шести вариантов названий для нового сквера:

Вишневый сад

Сквер Покровский

Сквер им. И.Т. Бобылева

Сквер им. С.Б. Ноговицына

Сквер Пирамида

Сквер зрителей

В городском пространстве за зданием Театра-Театра обустроили новые пешеходные дорожки, обновили асфальтобетонное и плиточное покрытие, заменили освещение и установили малые архитектурные формы. В сквере появилась сцена, а также парклеты, столы, скамейки и навесы, украшенные гирляндами.

