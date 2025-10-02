Для сквера за Театром-Театром выбирают название: в списке шесть вариантов

После благоустройства открылся сквер в 64-м квартале эспланады в Перми. Теперь для него выбирают название: голосование на сайте «Управляем вместе» продлится до 22 октября.
Пермякам предлагают проголосовать за один из шести вариантов названий для нового сквера:
- Вишневый сад
- Сквер Покровский
- Сквер им. И.Т. Бобылева
- Сквер им. С.Б. Ноговицына
- Сквер Пирамида
- Сквер зрителей
В городском пространстве за зданием Театра-Театра обустроили новые пешеходные дорожки, обновили асфальтобетонное и плиточное покрытие, заменили освещение и установили малые архитектурные формы. В сквере появилась сцена, а также парклеты, столы, скамейки и навесы, украшенные гирляндами.
