К Новому году на 25 домах на улицах Ленина и Сибирской появится архитектурная подсветка

Архитектурная подсветка появится на домах на улицах Ленина, Сибирская и Чернышевского. На госзакупках объявлен открытый конкурс на установку освещения по 25 адресам.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

В списке: ул. Ленина, 7а, 9, 15, 16, 18, 20, 57, 59, 75, 79, 28, 39, 40, 50, 52а; ул. Сибирская, 1, 4а, 15, 17, 27а, 29, 55, 27, 61; ул. Чернышевского, 23. В техническом задании сказано, что у подсветки должно быть не меньше 14 сценариев для разных праздников: от Нового года до Дня знаний.

На установку архитектурной подсветки на фасадах в центре Перми готовы выделить 349 млн рублей. Она должна быть смонтирована к 25 декабря.

