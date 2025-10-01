Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Новый пермский зоопарк завершил тестовый режим работы и повысил стоимость билетов

Новый пермский зоопарк завершил тестовый режим работы, с 1 октября он открывается в полную мощность и повышает стоимость входных билетов.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

За два месяца пробной эксплуатации зоопарк на новой территории посетило рекордное количество гостей — более 200 тыс. человек. За это время команда зоопарка перевезла всех животных с прошлой площадки, в том числе приматов, которые уже полностью адаптировались к новым условиям.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что в новом зоопарке улучшили навигацию и работу касс, а также увеличили штат сотрудников.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: