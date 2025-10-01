Новый пермский зоопарк завершил тестовый режим работы и повысил стоимость билетов

Новый пермский зоопарк завершил тестовый режим работы, с 1 октября он открывается в полную мощность и повышает стоимость входных билетов.
За два месяца пробной эксплуатации зоопарк на новой территории посетило рекордное количество гостей — более 200 тыс. человек. За это время команда зоопарка перевезла всех животных с прошлой площадки, в том числе приматов, которые уже полностью адаптировались к новым условиям.
В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что в новом зоопарке улучшили навигацию и работу касс, а также увеличили штат сотрудников.
