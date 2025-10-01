Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи рассказали, что октябрь 2025 года будет теплым и сухим

Октябрь 2025 года в Пермском крае будет умеренно теплым и очень сухим. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, на это указывают несколько источников: прогнозы Гидрометцентра России, а также зарубежных моделей (американской CFS/NCEP, канадской CanSIPS и Европейского центра среднесрочных прогнозов).

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По данным Гидрометцентра, климатическая норма октября составляет +1…+5°С, отклонение будет в пределах 1˚C. Другие прогностические модели указывают на климатическую норму и отклонение от нее в пределах 1-2˚C. Также ожидается дефицит осадков, он особенно будет выражен на юге Пермского края.

Самым теплым периодом октября может стать конец первой — начало второй декады, когда дневная температура поднимется до +10…+13˚C. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что в первой половине месяца будет достаточно солнечных дней, при этом сильных волн тепла с дневной температурой воздуха от +15˚C не ожидается. Также в прогнозе регулярные ночные заморозки.

В целом характер погоды в октябре 2025 года в Пермском крае может быть похожим на прошлый год: тогда тоже было аномально сухо, за исключением сильного похолодания в третьей пятидневке. Первый снег в Перми и на большей части Пермского края возможен не раньше середины месяца. В ГИС-центре отметили, что один из прогностических сценариев указывает на потепление после 15 октября, тогда снег можно ждать ближе к концу октября.

