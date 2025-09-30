На продажу выставили помещение, где работает автосалон с электромобилями

Площадь помещения под продажу составляет 568 м2, квадратный метр стоит 300 тыс. рублей. На сайте «Авито» указано, что торговая площадь подходит для любого вида бизнеса: например, для рecтоpанa еcть возможнocть оpганизaции летника нa пpилегающей территории.

Ранее мы рассказывали о том, что на продажу выставили кафе «Фобошная» и музыкальный бар «A VINA?».

