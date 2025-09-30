Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На продажу выставили помещение, где работает автосалон с электромобилями

В Перми на продажу выставили торговое помещение в ЖК «Виктория». В нем работает автосалон с электромобилями Parkk.

«Авито»

Площадь помещения под продажу составляет 568 м2, квадратный метр стоит 300 тыс. рублей. На сайте «Авито» указано, что торговая площадь подходит для любого вида бизнеса: например, для рecтоpанa еcть возможнocть оpганизaции летника нa пpилегающей территории.

Ранее мы рассказывали о том, что на продажу выставили кафе «Фобошная» и музыкальный бар «A VINA?».

Информационный обзор редакции.

