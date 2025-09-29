Метеорологи рассказали, какой день может стать самым теплым на неделе

После самой морозной ночи за последние 122 года, днем в понедельник, 29 сентября, начнет поступать более теплая воздушная масса. На севере будет облачно, а на юге — ясно. Температура воздуха днем +3…+8°С по краю, в Перми +5…+7°С. В ночь на 30 сентября можно ожидать заморозки — на юге до -2…-4°С, в Перми около 0…-2°С. С северо-запада днем будет поступать более теплый воздух, но на севере прогреву будет мешать облачность. Днем столбик термометра окажется на отметке +7…+12°С, в Перми +10…+11°С.

Среда, 1 октября, может стать самым теплым днем недели. Ночью облачно, по краю +2…+7°С, в Перми +3…+5°С. Днем температура воздуха составит +7…+12°С, в Перми около +10°С. На севере и востоке края возможны слабые дожди ночью и утром. В четверг возможно арктическое вторжение, на севере заморозки до -2°С, на остальной территории +1…+4°С, в Перми до +3°С. Днем 2 октября облачно с прояснениями, температура воздуха +5…+10°С по краю и до +8°С в Перми.

В ночь на пятницу опять возможны заморозки до -3°С при прояснениях и +2…+4°С при условиях облачности. Днем 3 октября на востоке и севере края будет облачно с небольшими дождями, температура воздуха +4…+9°С по краю и +6…+8°С в Перми.