Парк Горького признали одним из лучших в России

Пермский парк Горького признали одним из лучших в России. Он победил в ХXIII Международном смотре-конкурсе «Хрустальное колесо». Церемония награждения прошла 26 сентября в Сочи.

Парк Горького выиграл в номинации «Лучший открытый парк развлечений с посещением более 1 млн. человек в год». В рамках конкурса предусмотрено 27 номинаций, в том числе пять в категории «Открытые парки» от малых городов с населением до 5 тыс. человек до мегаполисов численностью населения свыше 1 млн человек.

Победителями также стали парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарин в Стерлитамаке, Омский парк «Вокруг света» (в трех номинациях), Белгородский парк аттракционов «Калейдоскоп».

