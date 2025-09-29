Парк Горького признали одним из лучших в России

Парк Горького выиграл в номинации «Лучший открытый парк развлечений с посещением более 1 млн. человек в год». В рамках конкурса предусмотрено 27 номинаций, в том числе пять в категории «Открытые парки» от малых городов с населением до 5 тыс. человек до мегаполисов численностью населения свыше 1 млн человек.

Победителями также стали парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарин в Стерлитамаке, Омский парк «Вокруг света» (в трех номинациях), Белгородский парк аттракционов «Калейдоскоп».

