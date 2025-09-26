Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Показываем, что сейчас происходит в экстрим-парке: отремонтирована большая чаша и готовы памп-треки

В пермском экстрим-парке завершен ремонт ключевого объекта — большой бетонной чаши для катания. Площадь ее поверхности более 5 тыс. м2. Ее полностью привели в порядок специальными составами, укрепили кромки и швы, а также покрасили.

В экстрим-парке построили два новых памп-трека с разными трассами для любителей самокатов, скейтбордов и велосипедов. Ремонтные работы продолжаются: старые трибуны убрали и готовят бетонное основание. До конца года здесь смонтируют три большие зоны с элементами разной сложности.

В 2026 году планируют благоустроить всю территорию экстрим-парка. По словам главы Перми Эдуарда Соснина, там обновят освещение и плиточное покрытие, установят ограждения и входную группу.

