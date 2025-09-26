Ждем первого снега и заморозков: метеорологи рассказали, когда похолодание достигнет пика

В пятницу, 26 сентября, впервые за последние две недели температура воздуха будет ниже климатической нормы. Температура воздуха в течение дня по краю +4…+9°С, в Перми не выше +6…+8°С, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

В субботу, 27 сентября, циклон сместится на Пермский край и углубится, из-за чего осадков станет больше. Днем пройдут дожди, возможна снежная крупа. Температура воздуха ночью будет на отметке +1…+6°С по краю, в Перми +3…+5°С. Днем воздух прогреется слабо: +4…+9°С по краю и +6…+8°С в Перми. К утру 28 сентября на севере края ожидаются прояснения и похолодает до 0…−2°С, в южной и центральной частях, включая Пермь, еще облачно и +4…+6°С. Холоднее всего будет днем на востоке +2…+4°С, на остальной территории Пермского края +4…+7°С, в Перми также +5…+7°.

В ночь на понедельник, 29 сентября, на большей части региона будут сильные заморозки: в Перми до -4°С, по краю -1…-7°С. Днем будет малооблачно, но прохладно +4…+9°С, на севере теплее, чем на юге, а в Перми +5…+7°С.