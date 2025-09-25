Памятник городовому появится в Кунгуре: показываем, как он будет выглядеть

Фигура городового будет выполнена в бронзе, а размер — в человеческий рост. На каком месте и когда появится памятник городовому в Кунгуре, пока неизвестно. Автором памятника стал пермский скульптор Алексей Залезаев, создавший бюст худрука Театра-Театра Ивана Бобылева в холле ТТ и скульптуру с Трусом, Балбесом и Бывалым у «Кристалла».

В пресс-службе министерства туризма Пермского края рассказали, что в Кунгуре собираются обустроить туристический центр города: площадь размером в 100 га. В городе планируют создать новый турмаршрут, посвященный ремеслам Кунгурской земли, установить навигацию и интерактивные информационные модули.

