С отеля «Урал» сняли старую желтую вывеску: показываем, что теперь вместо нее

Старейший отель Перми поменял вывеску. Обновление на здании «Урала» началось пару дней назад, когда с него демонтировали прошлую конструкцию.

Из архива редакции «Прм. Собака.ru»

Вывеска на отеле теперь разительно отличается от той, что была ранее — изменился ее цвет и шрифт, а также появился логотип в виде горы.

Сам отель «Урал» возвели в Перми в 1983 году. Восьмиэтажное здание стало первой очередью, которая застраивалась уже вдоль улицы Ленина. Фасады были облицованы мраморной плиткой, при строительстве использовали уральские камни.

