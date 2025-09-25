С отеля «Урал» сняли старую желтую вывеску: показываем, что теперь вместо нее

Вывеска на отеле теперь разительно отличается от той, что была ранее — изменился ее цвет и шрифт, а также появился логотип в виде горы.

Сам отель «Урал» возвели в Перми в 1983 году. Восьмиэтажное здание стало первой очередью, которая застраивалась уже вдоль улицы Ленина. Фасады были облицованы мраморной плиткой, при строительстве использовали уральские камни.

