Редкий образец деревянного модерна и усадьбы купцов: старинные здания в Кунгуре могут снести

В Кунгуре могут снести около 20 самобытных построек, некоторые из них построены в XIX веке и являются символами купеческой архитектуры города.

Катерина Кравцова

Часть домов расселена, но в некоторых до сих пор живут люди. Как сообщает портал ProPerm.ru, в списке под снос оказались редкий образец деревянного модерна «Дом нотариуса Глушкова», часть усадьбы купца Новицкого, дом Щербакова в стиле кирпичной эклектики, особняк Черноусова, дом Пятуниных, усадьбы кунгурского виноторговца и мецената Колпакова, Рязанова, рыботорговца Мельникова, владельца кожевенного завода Машанова, Паргачевой, купцов Пиликиных, Чуватовых, Пономаревых, Клементьевой, пивовара Головина, рукодельной школы для девочек, построенной на деньги чайного магната Кузнецова.

Все дома связаны с известными фамилиями и историей города. У двух зданий, которые готовят под снос в Кунгуре, есть статус «Памятник архитектуры регионального значения».

