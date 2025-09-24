За ночь в Перми выпала треть месячной нормы осадков

Максимальная температура воздуха 23 сентября была отмечена в Чайковском (+25,5°С) и в Чернушке (+24,9°С). В Перми максимум дня составил +22,9°С — это самое высокое значение в сентябре 2025 года, но на 0,5°С ниже, чем было в 2022 году. В других регионах Поволжья, где также было влияние тропического воздуха из Сахары, гораздо теплее: в Татарстане максимум +28,6°С, в Самарской области +31,6°С.

За ночь в Перми выпало 35% от месячной нормы осадков сентября (23 мм). Сильные дожди прошли также в Оханске (14 мм). На большинстве метеостанций Пермского края осадков не было, так как фронтальная волна прошла только над центральными районами края.