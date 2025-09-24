Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На набережной устанавливают новый памятник: сравниваем его с эскизом

На набережной Камы недалеко у Речного вокзала появился памятник «Эвакуация». Как выяснила редакция «Прм.Собака.ru», рабочие завершают его установку. Подготовительные работы стартовали в августе — тогда была снята плита и сделаны раскопки.

Юлия Сафронова
Пермский край РВИО/Telegram

Памятник «Эвакуация» посвящен участникам эвакуации жителей Ленинграда в Молотовскую область в годы Великой Отечественной войны. Он состоит из фрагмента парохода «Вера Фигнер» — именно на нем в годы войны в Пермь перевозили раненных и эвакуированных из Ленинграда. Части затонувшего в советские годы судна удалось поднять несколько лет назад со дна реки.

Ранее мы показывали эскиз нового памятника: его длина будет достигать около 10 м, а высота — 3,7 м.

