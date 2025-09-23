Тропический воздух из Сахары, принесший летнюю жару в Москву, будет влиять на погоду 23 сентября в Пермском крае

23 сентября может стать самым теплым днем месяца в Пермском крае. По данным ГИС-центра ПГНИУ, это связано с выносом тропического воздуха из Сахары, из-за которого в Московской области 22 сентября наблюдалась летняя жара до +28,4°С. Теперь воздушная масса по северной периферии антициклона будет распространяться в Среднее Поволжье, но будет влиять и на погоду в Прикамье.
Столбик термометра 23 сентября в Перми может подняться до +20...+22°С, но пока максимум сентября составляет +21,7°С. Значительный прогрев начнется во второй половине дня, так как пока виден «хвост» облачности.
В Пермском ЦГМС отметили, что 23 сентября из-за облачности вряд ли будет перекрыт рекорд 1893 года, когда суточный максимум составил +23,5°С. Но этот день станет одним из самых теплых в сентябре 2025 года в Пермском крае.
