Началось создание последнего мурала на улице Ленина

Началось создание последнего мурала в рамках фестиваля современного городского искусства «МОНУМЕНТ АРТ». Над ним работает художник из Дагестана Андрей Калугин.
Новый мурал появляется на доме на улице Ленина, недалеко от Перми I. На нем изображен гончар за работой.
Предпоследнее граффити с пластилиновым человечком на фасаде дома на улице Стахановская совсем скоро закончит другой художник, Тимур Форк. Ранее мы рассказывали, что всего в городе появится девять новых муралов, их объединит тема фольклора и традиций Перми.
