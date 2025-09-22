Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Началось создание последнего мурала на улице Ленина

Началось создание последнего мурала в рамках фестиваля современного городского искусства «МОНУМЕНТ АРТ». Над ним работает художник из Дагестана Андрей Калугин.

МОНУМЕНТ АРТ/Telegram
Катерина Кравцова

Новый мурал появляется на доме на улице Ленина, недалеко от Перми I. На нем изображен гончар за работой.

Предпоследнее граффити с пластилиновым человечком на фасаде дома на улице Стахановская совсем скоро закончит другой художник, Тимур Форк. Ранее мы рассказывали, что всего в городе появится девять новых муралов, их объединит тема фольклора и традиций Перми.

Информационный обзор редакции. 

