Показываем, как выглядят теплые павильоны для животных в новом пермском зоопарке

На территорию нового пермского зоопарка на улице Свиязева переехали все животные, и теперь к открытию готовят павильоны. В них можно будет наблюдать за животными круглый год.
В пресс-службе зоопарка рассказали, что в павильоне «Тропический рай и страна обезьян» к новому дому привыкают приматы, которые переехали на новую территорию последними. Среди них: орангутанги, кошачьи лемуры, лемур вари, колобусы, лангуры, мандрилы, игрунки, капуцины, гиббоны, тропические и околоводные птицаы.
В павильонах «Ночной мир» и «Экзотические птицы» разместятся теплолюбивые животные и птицы. В осенне-зимний период в «Африканской саванне» можно будет увидеть львов, фенеков, бинтуронгов, древесных и индийских дикобразов, мунтжаков, опоссумов, крыланов и экзотических птиц, а в «Детском зоопарке» — коз, овец, кур, морских свинок, дегу, ежиков, песчанок, декоративных кроликов и попугаев.
