Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Показываем, как выглядят теплые павильоны для животных в новом пермском зоопарке

На территорию нового пермского зоопарка на улице Свиязева переехали все животные, и теперь к открытию готовят павильоны. В них можно будет наблюдать за животными круглый год.

Пермский зоопарк/Telegram
Пермский зоопарк/Telegram
Пермский зоопарк/Telegram

В пресс-службе зоопарка рассказали, что в павильоне «Тропический рай и страна обезьян» к новому дому привыкают приматы, которые переехали на новую территорию последними. Среди них: орангутанги, кошачьи лемуры, лемур вари, колобусы, лангуры, мандрилы, игрунки, капуцины, гиббоны, тропические и околоводные птицаы.

Пермский зоопарк/Telegram
Пермский зоопарк/Telegram
Пермский зоопарк/Telegram

В павильонах «Ночной мир» и «Экзотические птицы» разместятся теплолюбивые животные и птицы. В осенне-зимний период в «Африканской саванне» можно будет увидеть львов, фенеков, бинтуронгов, древесных и индийских дикобразов, мунтжаков, опоссумов, крыланов и экзотических птиц, а в «Детском зоопарке» — коз, овец, кур, морских свинок, дегу, ежиков, песчанок, декоративных кроликов и попугаев.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: