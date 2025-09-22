Метеорологи рассказали, что на неделе в Перми еще потеплеет до +22 градусов

22 сентября погоду будет определять промежуточный гребень между двумя циклонами. Прояснения нем возможны только на юге и в Перми, вечером теплый фронт принесет небольшие дожди на севере края. Температура воздуха днем в пределах +12…+17°С, в Перми до +15°С.

В ночь на вторник, 23 сентября, начнется вынос тепла с юго-запада, к утру в западной и восточной частях региона может потеплеть до +15°С, когда по высотам пройдет самая теплая воздушная масса. В течение дня с севера на юг будет смещаться холодный фронт, который принесет локальные дожди. День будет теплым, но с сильным юго-западным ветром до 15-17 м/с, в случае гроз возможны порывы более 20 м/с. Температура воздуха днем на севере края +16…+18°С, в Перми до +22°С, а на юге края до +24°С. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 7-9°С.

В среду, 24 сентября, ночью столбик термометра окажется на отметке +7…+12°С, на юге до +16°С. Днем ожидается +10…+15°С, на крайнем юге до +18°С. В Перми температура воздуха в течение суток ожидается чуть выше +10°. В ночь на 25 сентября ожидается прояснение и похолодание на севере края до 0…+3°С, по югу еще до +8°С, в Перми около +5°С. Днем в центральных районах края и в Перми возможно прояснение, но столбик термометра вряд ли поднимется выше +10°С. На севере края днем всего +6…+9°С с небольшими дождями.

В Пермском крае ночью 26 сентября ожидается дальнейшее похолодание: температура воздуха 0…+5°С, при прояснениях до -2°С, есть небольшая вероятность заморозков в Перми. Днем столбик термометра будет на отметке до +8…+10°С, осадков не ожидается на большей части края. На юге края не выше +5…+7°С. По предварительным данным, в выходные продолжится заток холодного воздуха и может выпасть мокрый снег.