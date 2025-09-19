Метеорологи рассказали, что суббота будет самым теплым днем «бабьего лета»

По данным ГИС-центра ПГНИУ, пятница и суббота, 20 сентября, будут самыми теплыми днями «бабьего лета». Влияние антициклона, принесшего тепло в Пермский край, сохранится вплоть до вечера субботы в южной и восточных частях региона. Ночью будет тепло +6…+11°С, а днем воздух прогреется до +18…+20°С, на севере и западе в пределах +15…+17°С и возможны слабые дожди.

Днем 21 сентября с запада пойдет активный циклон. Он принесет первую за две недели существенную порцию дождей (до 5-10 мм) на большей части края, в том числе в Перми. Метеорологи рассказали, что сначала дожди будут обложного характера, ближе к вечеру —ливневого, вероятны и грозы. Ночью столбик термометра на отметке +6…+11°С, днем +10…+15°С, в Перми до +14°С. В ночь на понедельник, 22 сентября, осадки прекратятся, но существенного похолодания не будет, температура воздуха будет в пределах +4...+9°