СМИ: в Пермь может приехать президент Владимир Путин

В Пермь может прилететь президент России Владимир Путин 19 сентября. Официального подтверждения информации о его приезде пока нет. Однако источник редакции «Прм.Собака.ru» на одном из пермских заводов рассказал, что там в течение нескольких дней готовились к приезду главы государства.

С самого утра на улицах выставлены патрули полиции и Росгвардии, проезжают кортежи машин, а над городом летают военные вертолеты. По данным 59.RU, днем из Москвы вылетел правительственный борт №1 специального летного отряда «Россия», на котором обычно летает президент РФ. 

В последний раз глава государства прилетал в Пермь осенью 2023 года. Он посетил  форум «Россия — спортивная держава», а также встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.

