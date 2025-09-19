СМИ: в Пермь может приехать президент Владимир Путин

С самого утра на улицах выставлены патрули полиции и Росгвардии, проезжают кортежи машин, а над городом летают военные вертолеты. По данным 59.RU, днем из Москвы вылетел правительственный борт №1 специального летного отряда «Россия», на котором обычно летает президент РФ.

В последний раз глава государства прилетал в Пермь осенью 2023 года. Он посетил форум «Россия — спортивная держава», а также встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.