Теперь официально: отопительный сезон в Перми начнется 22 сентября

«Хотя впереди еще ожидаются теплые и солнечные дни, в скором времени возможно похолодание. Поэтому мы не ждем традиционную "пятидневку" со среднесуточной температурой в 8 градусов и начинаем запуск тепла заранее», — поделился Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Социальные объекты готовы к отопительному сезону в Перми на 100%, а жилой фонд — на 96%. По словам мэра, есть управляющие компании и ТСЖ, еще не подготовившие внутридомовые коммуникации, за ними усилили контроль, и в случае нарушений сроков, будут привлекать к административной ответственности. К новому отопительному сезону в Перми, кроме многоквартиных домов и объектов социальной сферы, подготовили 1021 км теплосетей, 409 центральных тепловых пунктов, 53 котельные и 4 ТЭЦ.