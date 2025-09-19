Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Теперь официально: отопительный сезон в Перми начнется 22 сентября

Отопительный сезон в Перми стартует в конце сентября. Подавать тепло в жилые дома и объекты социальной сферы начнут с 22 сентября, соответствующее распоряжение подписал глава города Эдуард Соснин.

Freepik

«Хотя впереди еще ожидаются теплые и солнечные дни, в скором времени возможно похолодание. Поэтому мы не ждем традиционную "пятидневку" со среднесуточной температурой в 8 градусов и начинаем запуск тепла заранее», — поделился Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Социальные объекты готовы к отопительному сезону в Перми на 100%, а жилой фонд — на 96%. По словам мэра, есть управляющие компании и ТСЖ, еще не подготовившие внутридомовые коммуникации, за ними усилили контроль, и в случае нарушений сроков, будут привлекать к административной ответственности. К новому отопительному сезону в Перми, кроме многоквартиных домов и объектов социальной сферы, подготовили 1021 км теплосетей, 409 центральных тепловых пунктов, 53 котельные и 4 ТЭЦ.

