Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Показываем видео из опустевшего старого зоопарка: из него переехали все, даже собака Ева

Пермский зоопарк полностью переехал со старой территории на улице Монастырская. Оттуда вывезли всех животных.

В зоопарке рассказали, что хищники, приматы, экзотические животные, копытные, птицы, три домашние кошки и сторожевая собака Ева переехали на новую территорию на улице Архитектора Свиязева.

Акватеррариум продолжает свою работу на улице Окулова. Он переедет в микрорайон Нагорный после того, как будет готово здание для него. Напомним, это второй этап строительства зоопарка. В новом акватеррариуме будут также располагаться мастерские, лаборатории, виварий, где будут содержать животных для научных целей и инсектарий для разведения насекомых.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: