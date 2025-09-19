Показываем видео из опустевшего старого зоопарка: из него переехали все, даже собака Ева

В зоопарке рассказали, что хищники, приматы, экзотические животные, копытные, птицы, три домашние кошки и сторожевая собака Ева переехали на новую территорию на улице Архитектора Свиязева.

Акватеррариум продолжает свою работу на улице Окулова. Он переедет в микрорайон Нагорный после того, как будет готово здание для него. Напомним, это второй этап строительства зоопарка. В новом акватеррариуме будут также располагаться мастерские, лаборатории, виварий, где будут содержать животных для научных целей и инсектарий для разведения насекомых.