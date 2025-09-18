Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Аксессуары — носители традиций: показываем, как выглядит сувенирная коллекция в честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа

В Перми создали уникальную сувенирную коллекцию, посвященную 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Дизайнеры вдохновились национальными орнаментами и творческим наследием художника-авангардиста Петра Ивановича Субботина-Пермяка.

Пресс-служба проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа
Повседневные аксессуары превратили в носителей историй и традиций. На футболках изображены репродукции картин П.И. Субботина-Пермяка, на сумке-шоппере — логотип юбилея округа, на носках — национальный орнамент.

В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа рассказали, что коллекция получилась яркой и многоуровневой, ее автором стала дизайнер ПДНТ «Губерния» Александра Кузнецова.

Ранее мы рассказывали о том, что в пермском университете запустили курс по изучению коми-пермяцкого языка.

Информационный обзор редакции.

