Аксессуары — носители традиций: показываем, как выглядит сувенирная коллекция в честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа

Повседневные аксессуары превратили в носителей историй и традиций. На футболках изображены репродукции картин П.И. Субботина-Пермяка, на сумке-шоппере — логотип юбилея округа, на носках — национальный орнамент.

В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа рассказали, что коллекция получилась яркой и многоуровневой, ее автором стала дизайнер ПДНТ «Губерния» Александра Кузнецова.

Ранее мы рассказывали о том, что в пермском университете запустили курс по изучению коми-пермяцкого языка.

