Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Отопительный сезон в Перми могут начать с 22 сентября

Отопительный сезон в Перми может начаться со следующей недели. Об этом сообщает телеканал «Рифей» со ссылкой на Пермский филиал «Т Плюс».

Freepik

Энергетики готовятся к запуску тепла с 22 сентября. Окончательное решение примут на заседании городского штаба.

На прошлой неделе в Перми дали отопление только в двух медицинских учреждениях, где работают постоперационные отделения. Самым первым в Пермском крае городом, где стартовал отопительный сезон, стал Соликамск.

Напомним, подача тепла в дома начинается после того, как среднесуточная температура будет достигать +8ºС в течение пяти суток. Ранее метеорологи рассказывали о похолодании, которое наступит с 20 сентября.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: