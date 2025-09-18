Отопительный сезон в Перми могут начать с 22 сентября

Энергетики готовятся к запуску тепла с 22 сентября. Окончательное решение примут на заседании городского штаба.

На прошлой неделе в Перми дали отопление только в двух медицинских учреждениях, где работают постоперационные отделения. Самым первым в Пермском крае городом, где стартовал отопительный сезон, стал Соликамск.

Напомним, подача тепла в дома начинается после того, как среднесуточная температура будет достигать +8ºС в течение пяти суток. Ранее метеорологи рассказывали о похолодании, которое наступит с 20 сентября.