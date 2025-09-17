Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Розовое здание на шоссе Космонавтов перекрасят в коричнево-серый цвет

Ярко-розовое здание фитнес-клуба в Перми перекрасят. Оно находится на улице Качалова, но выходит фасадом на «гостевой маршрут», поэтому его внешний вид должен будет соответствовать новым архитектурным требованиям.

Пресс-служба администрации Перми

Фасад здания фитнес-клуба станет коричнево-серым, а вывески на нем сделают белыми или белыми с абрисом фирменного цвета. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что колерный паспорт согласован.

Напомним, с 1 сентября в Перми действуют новые требования к внешнему виду зданий, которые находятся на «гостевом маршруте»: он проходит от аэропорта к центру города. Ранее уже были согласованы колерные паспорта торговых павильонов рядом с Пермской печатной фабрикой Гознака, здание торговых центров «Верхние Муллы» и «Кольцо».

 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: