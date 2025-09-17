Розовое здание на шоссе Космонавтов перекрасят в коричнево-серый цвет

Фасад здания фитнес-клуба станет коричнево-серым, а вывески на нем сделают белыми или белыми с абрисом фирменного цвета. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что колерный паспорт согласован.

Напомним, с 1 сентября в Перми действуют новые требования к внешнему виду зданий, которые находятся на «гостевом маршруте»: он проходит от аэропорта к центру города. Ранее уже были согласованы колерные паспорта торговых павильонов рядом с Пермской печатной фабрикой Гознака, здание торговых центров «Верхние Муллы» и «Кольцо».