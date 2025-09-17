Метеорологи рассказали, что первый снег в Пермском крае может выпасть в конце сентября

С понедельника, 22 сентября, осадков будет меньше, но понизится температурный фон до 15°С. В Пермском ЦГМС рассказали, что 23 и 24 сентября будет прохладно с кратковременными дождями, а 25-го стоит ждать новую порцию холода: столбик термометра упадает днем до +5…+10°С. А с 25 по 29 сентября высока вероятность выпадения снега с дождем в Пермском крае.

«Таким образом, устойчивый переход температуры воздуха через 8°С в сторону понижения ожидается для северных районов на 1 неделю позднее обычного, для центральных районов – в средние сроки, для южной части региона –на 4–6 дней раньше климатической нормы», — рассказали в Пермском ЦГМС.