Известно для чего из сквера им. Татищева демонтировали часы обратного отсчета

Из сквера им. Татищева в микрорайоне Разгуляй демонтировали часы обратного отсчета. Арт-объект выполнен по проекту скульптора Рустама Исмагилова и установлен в 2018 году в честь 300-летия Перми.
Известно, что часы в сквере демонтировали на прошлой неделе. Их ждет обновление. В пресс-службе администрации Перми рассказали, планируется отремонтировать и покрасить конструкцию, а также заменить медиаэкран. Рядом с часами появится QR-код для управления видеоконтентом на экране: на нем можно будет просматривать информацию о любом периоде или исторической эпохе Перми.
Комментарии (0)