Известно для чего из сквера им. Татищева демонтировали часы обратного отсчета

Известно, что часы в сквере демонтировали на прошлой неделе. Их ждет обновление. В пресс-службе администрации Перми рассказали, планируется отремонтировать и покрасить конструкцию, а также заменить медиаэкран. Рядом с часами появится QR-код для управления видеоконтентом на экране: на нем можно будет просматривать информацию о любом периоде или исторической эпохе Перми.