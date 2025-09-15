Четверг станет самым теплым и солнечным днем на неделе

Понедельник, 15 сентября, и вторник, 16 сентября, Пермский край будет находиться в умеренно холодной воздушной массе, как и в выходные дни. Днем температура воздуха будет не выше +18°С, а в ночные часы +3…+8°С, но при прояснениях вплоть до 0°С. Метеорологи рассказали, что может формироваться подинверсионная облачность, из-за которой в ночные часы будет теплее, но днем — прохладнее.

В среду, 17 сентября, начнет поступать более теплый воздух, облачность может рассеяться и придет в основном ясная погода. Ночь ожидается холодной +2…+7°С, местами до 0°С, а днем +15…+20°С (теплее на севере и западе), в Перми +16…+18°.

Четверг, 18 сентября, может стать самым солнечным и теплым днем недели. Но ночь еще будет холодной: +3…+8°С по краю и +5…+7°С. Днем при ясной погоде потеплеет до +16…+21°С по краю и до +20°С в Перми. В пятницу, 19 сентября, антициклон будет смещаться на юго-восток, появится ощутимый ветер и облачность. Ночи станут теплее: +6…+11°С по краю и +8…+10° в Перми. Днем столбик термометра на отметке +16…+21°С по краю и до +20°С в Перми.