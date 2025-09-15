Четверг станет самым теплым и солнечным днем на неделе

Погоду на третьей неделе сентября 2025 года в Пермском крае будет определять долгоживущий антициклон, который постепенно ослабевает и смещается. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что вплоть до пятницы вся территория региона будет находиться под его влиянием. В целом неделя будет очень сухой, температура воздуха ожидается выше нормы на юге края на 2°С, а на севере на 4-5°С. На этой неделе придет «бабье лето», хоть и не такое, как было в 2023-2024 годы.
Понедельник, 15 сентября, и вторник, 16 сентября, Пермский край будет находиться в умеренно холодной воздушной массе, как и в выходные дни. Днем температура воздуха будет не выше +18°С, а в ночные часы +3…+8°С, но при прояснениях вплоть до 0°С. Метеорологи рассказали, что может формироваться подинверсионная облачность, из-за которой в ночные часы будет теплее, но днем — прохладнее.
В среду, 17 сентября, начнет поступать более теплый воздух, облачность может рассеяться и придет в основном ясная погода. Ночь ожидается холодной +2…+7°С, местами до 0°С, а днем +15…+20°С (теплее на севере и западе), в Перми +16…+18°.
Четверг, 18 сентября, может стать самым солнечным и теплым днем недели. Но ночь еще будет холодной: +3…+8°С по краю и +5…+7°С. Днем при ясной погоде потеплеет до +16…+21°С по краю и до +20°С в Перми. В пятницу, 19 сентября, антициклон будет смещаться на юго-восток, появится ощутимый ветер и облачность. Ночи станут теплее: +6…+11°С по краю и +8…+10° в Перми. Днем столбик термометра на отметке +16…+21°С по краю и до +20°С в Перми.
