Отопительный сезон начался в Перми, но частично

Как сообщает «Вести-Пермь», отопление дали только в двух медицинских учреждениях, где работают постоперационные отделения. Это сделано для того, чтобы пациенты не простудились.

Повсеместно отопительный сезон в Перми начнется после того, как среднесуточная температура будет достигать +8ºС в течение пяти суток. Первыми начнут подключать объекты социальной сферы: больницы и поликлиники, детские сады и школы. Затем тепло будут давать в жилые дома.

Всего в Перми к центральному теплоснабжению подключат почти 700 социальных объектов, более 200 учебных заведений, 18 культурных центров и почти 5,5 тыс. многоквартирных домов.