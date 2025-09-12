Показываем, насколько готовы к открытию сад имени Любимова и сквер за зданием ТТ

Благоустройство четырех общественных пространств — сада им. Любимова, 64-го квартала эспланады, сквера журналистов и «Аллеи памяти» — близится к завершению. Их собираются открыть для горожан в конце сентября.
В сквере 64-го квартала эспланады за зданием ТТ сейчас монтируют сцену и малые архитектурные формы. Там уже уложили асфальт, заменили сети наружного освещения, высадили деревья и кустарники.
В саду им. Любимова обновили пешеходные дорожки, высадили новые газоны, цветники и деревья, отремонтировали освещение, устроили детскую и спортивную зоны. Сейчас идет установка малых архитектурных форм. Планируется, что в обновленном пространстве появится модульная библиотека и четыре беседки.
В сквере журналистов на улице Уинская завершают монтировать лестницу и восстанавливать газон. Продолжаются работы по установке малых форм, детской и спортивной площадок. За время благоустройства рабочие заменили освещение, сделали вертикальное озеленение, сцену и новое покрытие дорожек.
В «Аллее памяти» на улице Екатерининская планируют обустроить детский комплекс и зону отдыха. В пространстве еще предстоят работы по монтажу ограждений и малых архитектурных форм, а также озеленению. Уже готово освещение, уложены асфальтобетонное и резиновое покрытие, а также бортовой камень. Продолжаются работы по укладке тротуарной плитки и восстановлению газона.
Комментарии (0)