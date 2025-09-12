Показываем, насколько готовы к открытию сад имени Любимова и сквер за зданием ТТ

В сквере 64-го квартала эспланады за зданием ТТ сейчас монтируют сцену и малые архитектурные формы. Там уже уложили асфальт, заменили сети наружного освещения, высадили деревья и кустарники.

В саду им. Любимова обновили пешеходные дорожки, высадили новые газоны, цветники и деревья, отремонтировали освещение, устроили детскую и спортивную зоны. Сейчас идет установка малых архитектурных форм. Планируется, что в обновленном пространстве появится модульная библиотека и четыре беседки.