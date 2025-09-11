Отопительный сезон уже начался в Пермском крае

В Перми дату начала отопительного сезон еще не анонсируют. Он также стартует в зависимости от среднесуточной температуры воздуха. Ранее глава Перми Эдуард Соснин рассказывал о подготовке к запуску тепла: к 15 сентября должны быть завершены все подготовительные работы к отопительному сезону 2025/26.

Отметим, что с 13 сентября в Пермском крае начнется «бабье лето», которое, по оценкам метеорологов, продлится несколько дней.