Метеорологи рассказали, до какого числа «бабье лето» придет в Пермский край

Ночь на пятницу, 12 сентября, станет самой холодной с вероятными заморозками на востоке Пермского края. В Перми ночная температура воздуха ожидается на уровне +2…+4˚С. Днем еще будет холодно: +12…+17˚С по краю и +14…+16˚С в Перми.

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что антициклон будет двигаться на юго-запад, и обеспечит в Пермском крае, как и на значительной части ЕТР, несколько дней сухой и в основном солнечной погоды. «Бабье лето» продлится вплоть до 18 сентября. В выходные максимальная температура воздуха будет достигать 20˚С.