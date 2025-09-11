Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Тотальная обработка городских пространств от крыс начнется 15 сентября

В Перми с 15 сентября начинается осенний этап повсеместной дератизации. В пресс-службе администрации рассказали, что численность грызунов осенью достигает максимального количества.

Freepik

Мероприятия, направленные на борьбу с грызунами, пройдут везде: от образовательных учреждений и культурных центров до жилищно-строительных кооперативов. В жилых домах должны проводить систематическую обработку от грызунов. В управлении по экологии и природопользованию напомнили, что доступ к подвалам и к мусорокамерам должен быть перекрыт.

Дератизацию в Перми должны закончить в течение месяца. Первый этап тотальной обработки от грызунов прошел весной.

