Тотальная обработка городских пространств от крыс начнется 15 сентября

В Перми с 15 сентября начинается осенний этап повсеместной дератизации. В пресс-службе администрации рассказали, что численность грызунов осенью достигает максимального количества.
Мероприятия, направленные на борьбу с грызунами, пройдут везде: от образовательных учреждений и культурных центров до жилищно-строительных кооперативов. В жилых домах должны проводить систематическую обработку от грызунов. В управлении по экологии и природопользованию напомнили, что доступ к подвалам и к мусорокамерам должен быть перекрыт.
Дератизацию в Перми должны закончить в течение месяца. Первый этап тотальной обработки от грызунов прошел весной.
