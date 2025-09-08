«Бабье лето» придет в Пермский край к выходным, но сначала будут похолодание и даже заморозки

В понедельник, 8 сентября, через территорию Пермского края пройдет холодный фронт, который принесет с собой ливневые дожди. В южной части региона возможны грозы и усиление ветра. Температура воздуха днем по югу края +18…+20°С, в Перми +16…+18°С, на севере не выше +15°С.

9 сентября продолжит поступать умеренно-холодный воздух по восточной периферии

антициклона с северным ветром. Днем на востоке пройдут кратковременные дожди, на остальной территории в основном без осадков. Ночью в районе +5…+10°С, днем +12…+17°С по краю и около +15°С в Перми.

В среду, 10 сентября, ночью усилится влияние антициклона, ожидается прояснение и

похолодание до +3…+8°С, в Перми до +5…+7°С. Ближе к вечеру пройдут небольшие и умеренные дожди, но днем воздух в западной и южной частях края успеет прогреться до +17…+20°С, в Перми +16…+18°С. На севере и востоке региона будет прохладно: не выше +13…+15°С.

Ночь на четверг, 11 сентября, будет умеренно теплой +5…+10°С, на севере до +3°С. Днем дожди возможны на востоке и юго-востоке, на остальной территории будет прояснять и потеплеет до +13…+15°С. На востоке днем около +10°С.

Начиная с 12 сентября начнется продолжительный период ясной и сухой погоды под влиянием усилившегося антициклона с ЕТР. Дневная температура будет повышаться, и с выходных в Пермском крае начнется «бабье лето». Но перед ним, 12-13 сентября, можно ожидать ночных минимумов на уровне 0…+5°С и первые заморозки на почве, а по востоку Пермского края и в воздухе. Днем потеплеет, особенно ощутимо на севере: +13…+18°С по краю и до +15…+17°С в Перми.