В Перми потеплеет до +20 градусов, но после придет похолодание

В выходные в Пермском крае продолжит ослабевать влияние циклона «Томас», который принес сильные дожди, особенно в Чайковском. Теперь начинается потепление и уменьшение осадков.

Из архива редакции «Прм. Собака.ru»

В субботу, 6 сентября, в южных районах Пермского края еще пройдут небольшие дожди и будет облачно под влиянием циклона, а погоду на севере будет определять антициклон с севера ЕТР. В воскресенье, 7 сентября, на всей территории Пермского края будет малооблачно под влиянием гребня антициклона. Ночи в выходные станут чуть более прохладными на уровне +7…+12°С, в субботу на юге еще до +15°С. Днем в выходные столбик термометра поднимется до +17…+22°С, в Перми можно рассчитывать на дневной максимум около +20°С.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, антициклон над севером ЕТР станет блокирующим, и в Пермском крае ожидается достаточно продолжительный преимущественно сухой период. Но он не будет теплым: с понедельника, 8 сентября, с севера начнет поступать более холодная воздушная масса. По предварительным данным, 9-10 сентября ожидается умеренно прохладная погода +12…+17°С.

