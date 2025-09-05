Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи рассказали, когда «бабье лето» может прийти в этом году в Пермский край

«Бабье лето» в 2025 году в Пермском крае может прийти в середине сентября. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, на высокую вероятность волны тепла указывают ансамблевые прогнозы. 

Катерина Кравцова

В середине сентября центр блокирующего антициклона, который сформируется над ЕТР в эти выходные, начнет понемногу смещаться на восток. «Заблаговременность пока большая, но такое прогнозы сохраняются уже несколько дней», — отметили в ГИС-центре.

Ранее мы рассказывали о прогнозе на осень 2025 года от синоптиков «Яндекс. Погода»: она может стать самой теплой за последние 30 лет.

