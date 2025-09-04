Метеорологи рассказали, когда начнется потепление до 20 градусов

3 сентября в Гайнах за сутки выпало 40 мм осадков, а Косе — 32 мм. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в ночь на 4 сентября сильные дожди прошли на юге Пермского края: в Ножовке было 20 мм, в Чайковском 27 мм, а также в республике Удмуртия и на северо-западе Свердловской области. Днем в южной части Пермского края сохраняется вероятность сильных дождей, но они будут распределены по территории крайне неравномерно.

В ГИС-центре говорят, что с 5 сентября ситуация поменяется. Днем прекратятся осадки и возможны прояснения. Ожидается вынос тепла с юго-востока, за счет это дневная температура воздуха достигнет +20...+23ºС.