Появился эскиз памятника, который установят у здания Речного вокзала

Напомним, памятник собираются установить у здания Речного вокзала. В августе на набережной начались подготовительные работы. В конструкции используют фрагменты парохода «Вера Фигнер» — именно на нем в годы войны в Пермь перевозили раненных и эвакуированных из Ленинграда. Части затонувшего в советские годы судна удалось поднять несколько лет назад со дна.

Длина памятника будет достигать около 10 м, а высота — 3,7 м. Памятник собираются установить в 2025 году.