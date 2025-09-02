Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Появился эскиз памятника, который установят у здания Речного вокзала

Опубликован эскиз памятника «Эвакуация», посвященного участникам эвакуации жителей Ленинграда в Молотовскую область в годы Великой Отечественной войны. Его установку поддержал городской совет по топонимике, сообщает пермское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Пермский край РВИО/Telegram

Напомним, памятник собираются установить у здания Речного вокзала. В августе на набережной начались подготовительные работы. В конструкции используют фрагменты парохода «Вера Фигнер» — именно на нем в годы войны в Пермь перевозили раненных и эвакуированных из Ленинграда. Части затонувшего в советские годы судна удалось поднять несколько лет назад со дна.

Длина памятника будет достигать около 10 м, а высота — 3,7 м. Памятник собираются установить в 2025 году.

