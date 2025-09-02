Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На погоду начал влиять циклон «Томас»: из-за него в одном из регионов выпало 15 процентов от годовой нормы осадков

Со 2 сентября и в течение нескольких дней погоду в Пермском крае будет определять циклон «Томас», который смещается с Татарстана на Башкирию. 1 сентября он принес очень сильные дожди в Вологодскую область, где за сутки выпало до 90 мм — почти 15% годовой нормы.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в Пермском крае также ожидается большое количество осадков — до 40 мм в течение рабочей недели. Но пока непонятно, где именно они выпадут.

В южной части Пермского края ожидается вынос теплого воздуха. Ночи будут на уровне +15°С, что достаточно тепло для сентября, а днем на юге столбик термометра может подниматься до +17…+21°С, в пятницу возможно и до +23°С. К северу от Перми будет существенно прохладнее, 3-4 сентября днем из-за обложных дождей столбик термометра поднимется не выше +13…+16°С. Но с пятницы влияние циклона «Томас» в Пермском крае ослабнет, в выходные может потеплеть до +20°С.

