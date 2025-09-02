Сентябрь 2025 года будет умерено теплым, но не таким, как последние два года

По ансамблевому прогнозу моделей ПЛ-АВ и ГГО, средняя температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме на большей части региона, а на севере окажется выше. Согласно данным CFS/NCEP, сентябрь 2025 года будет теплее нормы на 2-2,5°С а Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды показывает, что месяц будет теплее нормы в пределах 2°С.

«В любом случае это значительно прохладнее чем в 2023 и 2024 годах, когда сентябрь был теплее нормы на 3-4°С, — объяснили в ГИС-центре ПГНИУ. — В отличие от 2023 и 2024 гг., когда блокирующий антициклон располагался таким образом, что почти не пропускал на Урал холодные воздушные массы, в этот раз он может сформироваться западнее, и арктические вторжения с заморозками вполне вероятны уже в начале второй декады сентября».

Первые пять дней сентября 2025 года будут умеренно теплыми, но в южной части региона дождливыми. При прояснениях днем воздух может прогреваться до +20°С, ночи также ожидаются теплыми (на юге края до +13…+15°С). 3-4 сентября на юге количество осадков увеличится до 20-30 мм, вероятны грозы. С 5 сентября с севера начнут проступать антициклон, его влияние может сохраниться до конца первой декады месяца. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что установится сухая и умеренно-теплая погода с температурой воздуха ночью +7…+12°С и днем +17…+22°С.

В начале второй декады сентября 2025 года может произойти арктическое вторжение. Ночью существенно похолодает, на севере и востоке возможно до заморозков. Но днем еще сохранится умеренное тепло до +15…+20°С. В целом вторая неделя сентября также ожидается умеренно теплой (на 1-2° теплее нормы) и очень сухой.

По предварительным данным, во второй половине сентября 2025 года в Пермском крае сохранится дефицит осадков. Температурный фон среднем окажется на 1-2° теплее климатической нормы. В ГИС-центре отметили, что при такой ситуации возможны как периоды теплой и сухой погоды («бабье лето»), так и заморозки, в том числе в южной части края.