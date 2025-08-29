Подготовка к отопительному сезону в Перми должна закончиться к 15 сентября

По данным на 29 августа, общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города составляет 80,6%. Все детские сады и школы полностью готовы к зиме, объекты здравоохранения на 92,9%, учреждения культуры и спорта — 87%.

«Продолжаем работу с управляющими компаниями по подготовке многоквартирных домов: за срыв сроков подготовки предусмотрены штрафные санкции. Там, где жилой фонд еще не готов на 100%, подготовка держится на особом контроле», — напомнил Эдуард Соснин. 4

Традиционный запуск тепла в домах пермяков начнется в зависимости от погодных условий.