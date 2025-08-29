Идеальная погода для прогулок: метеорологи рассказали, какими будут последние выходные лета

В субботу, 30 августа, погоду в Пермском крае будет определять промежуточный барический гребень. Из-за этого осадков будет меньше: ночью они выпадут только на востоке региона, а днем вообще обойдется без них. Температура воздуха ночью окажется на уровне +5…+10°С, дневной прогрев в районе +14…+19°С. В Перми существенных осадков не ожидается: ночью будет около +8°С, днем столбик термометра поднимется до +17°С.

В воскресенье, 31 августа, с Европейской территории России начнет вытягиваться ложбина с теплым фронтом. Она принесет небольшие и умеренные дожди. Без существенных осадков останутся Чердынский, Красновишерский, Соликамский, Александровский районы. Ночная температура воздуха составит +6…+11°С, дневная на уровне +15…+20°С. В Перми ожидается небольшой дождь, ночная температура на уровне +10°С, днем около +16°С.

Предварительно 1 сентября в Пермском крае будет тепло с умеренным юго-западным ветром и небольшим дождем.