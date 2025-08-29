Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермь стала лидером рейтинга по 15-минутной доступности детсадов, магазинов и парков

Пермь — один из абсолютных лидеров рейтинга по шаговой доступности к ключевым объектам инфраструктуры. Исследование городов-миллионников проводили аналитики 2ГИС. Первое место в рейтинге с Пермью разделила Самара.

Пресс-служба администрации Перми

У 71% жителей Перми равномерный доступ ко всем ключевым объектам инфраструктуры — в 15 минутах ходьбы находятся школы, детские сады, поликлиники, магазины, кафе, парки, торговые и спортивные центры, остановки общественного транспорта. Средний показатель для России составляет 58%.

Пермь также попала в тройку городов по доступности парков: в 15 минутах от них живут 80% населения. Лидерами в этой категории стали Воронеж (83%) и Красноярск (81%).

