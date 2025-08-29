Фонтан на эспланаде отключат на десять дней

В пресс-службе администрации Перми объяснили, что отключение фонтана связано с несколькими городскими событиями — «Ночи города» и Пермского марафона.

Напомним, «Ночь города» — событие в рамках масштабного летнего фестиваля «Город встреч» пройдет 30 августа. Хэдлайнером концерта станет группа «Кино». Главное спортивное событие года — Пермский марафон — состоится 6 и 7 сентября. Кроме забега ожидается концертная программа, на сцену выйдет DL Smash.

