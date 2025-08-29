Фонтан на эспланаде отключат на десять дней

Светомузыкальный фонтан на эспланаде перед зданием Театра-Театра собираются отключить на 10 дней. Он не будет работать с 00:00 31 августа по 08:00 11 сентября.
В пресс-службе администрации Перми объяснили, что отключение фонтана связано с несколькими городскими событиями — «Ночи города» и Пермского марафона.
Напомним, «Ночь города» — событие в рамках масштабного летнего фестиваля «Город встреч» пройдет 30 августа. Хэдлайнером концерта станет группа «Кино». Главное спортивное событие года — Пермский марафон — состоится 6 и 7 сентября. Кроме забега ожидается концертная программа, на сцену выйдет DL Smash.
