Фонтан на эспланаде отключат на десять дней

Светомузыкальный фонтан на эспланаде перед зданием Театра-Театра собираются отключить на 10 дней. Он не будет работать с 00:00 31 августа по 08:00 11 сентября.

Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе администрации Перми объяснили, что отключение фонтана связано с несколькими городскими событиями — «Ночи города» и Пермского марафона.

Напомним, «Ночь города» — событие в рамках масштабного летнего фестиваля «Город встреч» пройдет 30 августа. Хэдлайнером концерта станет группа «Кино». Главное спортивное событие года — Пермский марафон — состоится 6 и 7 сентября. Кроме забега ожидается концертная программа, на сцену выйдет DL Smash.

Информационный обзор редакции.

