У «Кристалла» появился арт-объект с сотней баскетбольных мячей: рассказываем, сколько их всего

В конструкциях в виде полигонального медведя и половины шара собраны 1632 баскетбольных мяча. В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что в течение года будут предоставлены учреждениям образования, участвующим в проекте школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ».

Кстати, в выходные, 30-31 августа, на пермской эспланаде пройдет международный турнир Гранд-финал Winline Лиги 3х3 по баскетболу (6+).

Информационный обзор редакции.