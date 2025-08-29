Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

У «Кристалла» появился арт-объект с сотней баскетбольных мячей: рассказываем, сколько их всего

Новый арт-объект, посвященный баскетболу, появился в Перми. Он разместился у «Кристалл-центра», где 29 августа стартует главный баскетбольный форум страны «Экспо Баскет».

Пресс-служба министерства спорта Пермского края

В конструкциях в виде полигонального медведя и половины шара собраны 1632 баскетбольных мяча. В пресс-службе министерства спорта Пермского края рассказали, что в течение года будут предоставлены учреждениям образования, участвующим в проекте школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ».

Кстати, в выходные, 30-31 августа, на пермской эспланаде пройдет международный турнир Гранд-финал Winline Лиги 3х3 по баскетболу (6+).

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: