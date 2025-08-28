28 августа подсветка на центральных улицах Перми станет фиолетовой

Вечером 28 августа центральные улицы Перми станут фиолетовыми. Муниципальное предприятие «Горсвет» переведет архитектурную подсветку в специальный световой режим.
В пресс-службе администрации Перми объяснили, что включение специального светового режима приурочено к старту фестиваля «ПРОСВЕТ», а фиолетовый — его фирменный цвет. Архитектурная подсветка изменится на час на Комсомольском проспекте и улице Ленина.
Кстати, спустя несколько дней пермская телебашня включит специальную архитектурно-художественную подсветку в честь Дня знаний.
