28 августа подсветка на центральных улицах Перми станет фиолетовой

Вечером 28 августа центральные улицы Перми станут фиолетовыми. Муниципальное предприятие «Горсвет» переведет архитектурную подсветку в специальный световой режим.

Виталий Кокшаров

В пресс-службе администрации Перми объяснили, что включение специального светового режима приурочено к старту фестиваля «ПРОСВЕТ», а фиолетовый — его фирменный цвет. Архитектурная подсветка изменится на час на Комсомольском проспекте и улице Ленина.

Кстати, спустя несколько дней пермская телебашня включит специальную архитектурно-художественную подсветку в честь Дня знаний. 

Информационный обзор редакции.

