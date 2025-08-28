Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В зоопарке появятся чернорукие гиббоны Луня и Тео

В Пермском зоопарке появятся новые обитатели — это самка чернорукого гиббона Луня и ее малыш Тео. Они приедет из Челябинского зоопарка. 

Егор Голубкин

На новое место жительства чернорукие гиббоны отправятся примерно через месяц. Планируется, что в Перми они сформируют семейную группу. «Сейчас питомцев переводят на обязательный карантин перед дорогой », — рассказали в Челябинском зоопарке.

Пермский зоопарк переехал на новую локацию на улицу Архитектора Свиязева в начале августа. Сейчас в его коллекции более 3 тыс. особей 314 видов. В скором времени в зоопарке должны также появиться гиены, овцебыки, ибисы, красные фламинго. 

Информационный обзор редакции.

