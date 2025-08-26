Метеорологическое лето в Пермском крае закончится 28 августа

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что метеорологическое лето в Пермском крае закончится примерно на неделю позже средних многолетних значений. Оно наступает, когда среднесуточная температура переходит через +15 °C в сторону понижения.

Отметим, что метеорологическое лето в 2025 году пришло в Пермский край раньше, чем обычно — это случилось в конце мая, на 5-8 дней раньше климатической нормы.