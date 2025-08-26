Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологическое лето в Пермском крае закончится 28 августа

В течение недели на территорию Пермского края с запада будут поступать все более холодные воздушные массы, особенно с 28 августа. Это обозначает окончание метеорологического лета на большей части региона и в Перми.

Катерина Кравцова

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что метеорологическое лето в Пермском крае закончится примерно на неделю позже средних многолетних значений. Оно наступает, когда среднесуточная температура переходит через +15 °C в сторону понижения.

Отметим, что метеорологическое лето в 2025 году пришло в Пермский край раньше, чем обычно — это случилось в конце мая, на 5-8 дней раньше климатической нормы.

